Ракетный удар по Покровску: количество жертв возросло, Зеленский рассказал о тяжелораненом ребенке

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Покровске из-за террористических ракетных обстрелов России погибли 9 человек. Еще 82 человека получили травмы, среди них есть тяжелораненый 11-летний мальчик.

Об этом он сказал 8 августа во время обращения к украинцам.

Зеленский сообщил, что после обеда завершились спасательные работы в Покровске на месте ракетных ударов РФ. По состоянию на данный момент известно о 9 погибших и 82 раненых.

"Девять человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. 82 человека ранены. Всем оказывается необходимая помощь. Среди раненых – двое детей, оба парни, один из них – в тяжелом состоянии. Его зовут Никита, всего лишь 11 лет ребенку, ученик 6-го класса школы. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от этой очередной российской подлости. Было несколько ракетных ударов. Второй удар произошел уже тогда, когда началась спасательная операция. Такое сознательное решение террористов – причинить больше боли", – сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что за такие атаки Россия должна максимально ответить, а террористы должны получить серьезные приговоры суда. Также президент поблагодарил спасателей и медиков за их работу.

"Это старшие лейтенанты службы гражданской защиты Андрей Самусин и Александр Шило, полковник службы гражданской защиты Вячеслав Филюшин. Работники Национальной полиции лейтенант Александр Чивенков и подполковник Владимир Никулин. Особенно благодарен всем медикам, которые работают для людей в Покровске и других городах Донецкой области, а особенно сегодня отмечу фельдшера скорой города Мирноград Екатерину Железняк и врача-хирурга покровской больницы Игоря Климова", – подчеркнул президент.

Напомним, российская террористическая армия 7 августа запустила две ракеты по городу Покровск. Оккупанты намеренно целились по центру населенного пункта, чтобы убить как можно больше людей. Город обстреляли ракетами "Искандер".

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