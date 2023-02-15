Ракетный удар по Покровску: под завалами нашли тело одного погибшего (фото)

Ранены 12 человек.
В среду, 15 февраля, российские войска ударили ракетами по многоэтажному дому в Покровске Донецкой области. Погиб один человек.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Отмечается, что по состоянию на 14:30 спасатели спасли двух человек, из-под завалов извлечено тело одного погибшего мужчины.
"За медицинской помощью обратились 12 раненых человек. Еще по меньшей мере два человека находятся под завалами", — добавили в ГСЧС.
Ракетный удар по Покровску
К слову, сегодня утром оккупанты атаковали ракетами Покровск. Снаряды попали в пятиэтажное здание. В результате обстрела почти полностью были разрушены верхние этажи двух подъездов.
Сначала сообщалось о двух раненых. Затем количество увеличилось до 12 человек. Одного пострадавшего с помощью санавации отправили на лечение в Днепр.
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