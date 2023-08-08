Ракетный удар по Покровску: появилось видео страшных последствий

В МВД Украины показали жуткие последствия ракетных обстрелов Покровска в Донецкой области.

В Покровске, по которому россияне ударили ракетами 7 августа, чрезвычайники продолжают проводить аварийно-спасательные работы в 5-этажном жилом доме.

Об этом сообщает МВД Украины.

Сейчас известно, что в Покровске погибли 7 человек, еще 81 человек ранен в результате российской атаки. Среди пострадавших – дети 10 и 16 лет.

Последствия ракетного удара по Покровску (5 фото)

С места происшествия вывезено 63 тонны строительного мусора. В результате обстрела повреждены 12 многоэтажных домов, 2 заведения питания, 2 магазина, административное здание, аптека, гостиница, служебные и гражданские автомобили.

На месте продолжают работу соответствующие службы.

Ракетный удар по Покровску: в МВД показали страшные последствия российского террора

Напомним, армия РФ в понедельник вечером, 7 августа, нанесла ракетный удар по центру Покровска. Оккупанты с недолгим интервалом запустили по городу две ракеты, чтобы, вероятно, убить работников экстренных служб, приехавших спасать людей. ТСН.ua собрал все, что известно о российском террористическом ударе.

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