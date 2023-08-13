Ракетный удар по Покровску: в больнице скончался еще один работник ГСЧС (фото)

Число погибших в результате российской атаки по Покровску снова выросло.

В результате ракетного удара РФ по Покровску в Донецкой области, который произошел 7 августа, в больнице скончался еще один работник ГСЧС Виталий Кинц, пострадавший во время ликвидации последствий российских обстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Работник ГСЧС получил тяжелые ранения во время повторного обстрела города. Число погибших в результате российской атаки по Покровску возросло до восьми человек.

Погибший работник ГСЧС Виталий Конц. / Фото: Министерство внутренних дел Украины

"Сегодня ночью навсегда остановилось сердце начальника 9 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС в Донецкой области полковника службы гражданской защиты Виталия Конца, пострадавшего при ликвидации последствий обстрела в г. Покровске", — говорится в сообщении.

Напомним, армия РФ в понедельник вечером, 7 августа, нанесла ракетный удар по центру Покровска. Оккупанты с недолгим интервалом запустили по городу две ракеты, чтобы, вероятно, убить работников экстренных служб, приехавших спасать людей. ТСН.ua собрал все, что известно о российском террористическом ударе.

Читайте также: