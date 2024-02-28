Ракетный удар по Покровску – видео и фото последствий "прилета"

Оккупационные войска России в ночь на 28 февраля ударили четырьмя ракетами С-300 по Покровску Донецкой области. В результате атаки значительные повреждения получил Донецкий национальный технический университет.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Во время атаки оккупантов две ракеты попали в университет, еще две – в школу.

По предварительной информации, люди в результате атаки не пострадали. Однако повреждены по меньшей мере 14 жилых домов, школа, два админздания, дворец культуры, почта, теплотрасса.

РФ ударила ракетами С-300 по Покровску – последствия атаки / Фото: Национальная полиция Украины

РФ ударила ракетами С-300 по Покровску – последствия атаки / Фото: Национальная полиция Украины

РФ ударила ракетами С-300 по Покровску – последствия атаки / Фото: Национальная полиция Украины

РФ ударила ракетами С-300 по Покровску – последствия атаки / Фото: Национальная полиция Украины

Разбор завалов продолжается. Полицейские продолжают обходить пострадавшие улицы, фиксировать разрушения и выявлять, кому нужна помощь. На местах попаданий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, парамедики полиции.

Напомним, Россия атаковала авиабомбами центр Купянска – есть жертвы, под завалами еще есть люди.

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