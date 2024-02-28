Ракетный удар по Покровску – видео и фото последствий "прилета"

Оккупанты ударили баллистическими ракетами по Покровску.
Оккупационные войска России в ночь на 28 февраля ударили четырьмя ракетами С-300 по Покровску Донецкой области. В результате атаки значительные повреждения получил Донецкий национальный технический университет.
Об этом сообщает полиция Донецкой области.
Во время атаки оккупантов две ракеты попали в университет, еще две – в школу.
По предварительной информации, люди в результате атаки не пострадали. Однако повреждены по меньшей мере 14 жилых домов, школа, два админздания, дворец культуры, почта, теплотрасса.
Разбор завалов продолжается. Полицейские продолжают обходить пострадавшие улицы, фиксировать разрушения и выявлять, кому нужна помощь. На местах попаданий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, парамедики полиции.
Напомним, Россия атаковала авиабомбами центр Купянска – есть жертвы, под завалами еще есть люди.
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