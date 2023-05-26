Ракетный удар по поликлинике Днепра: полиция показала видео с первыми минутами после атаки

На кадрах видно, как правоохранители помогают пострадавшим после ракетного удара.

В Сети появилось видео из поликлиники Днепра с первыми минутами после ракетного удара 26 мая.

Ролик опубликовала в Сети пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области.

"На видео – первые минуты и ужасные последствия очередного ракетного удара извергов. Сейчас на месте работают все службы: спасают, помогают, эвакуируют и разбирают завалы", – говорится в сообщении правоохранителей.

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Там заметили, что враг попал в обычное медицинское учреждение, куда люди пришли утром за помощью: "Вражеская ракета разрушает не только здание, но и отнимает жизнь и здоровье мирных жителей".

На кадрах из нагрудной камеры полицейского зафиксировано, как правоохранители эвакуируют и спасают людей из разгромленного помещения медучреждения.

Ракетный удар по Днепру 26 мая

Днем 26 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру и попали в поликлинику и ветклинику. На месте атаки разгорелись пожары, повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили.

В результате атаки погибли два человека, еще 23 человека пострадали. Большинство из них доставлены в больницу. Среди раненых оказались двое малолетних мальчиков. Спасатели продолжают искать людей под завалами.

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