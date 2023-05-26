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Ракетный удар по поликлинике в Днепре: показали жуткие фото с места, количество раненых выросло

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1813
Время на прочтение
2 мин
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Ракетный удар по поликлинике в Днепре: показали жуткие фото с места, количество раненых выросло

Ракетный обстрел Днепра 26 мая. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Среди пострадавших есть двое детей.

По состоянию на 16:00 26 мая количество раненых из-за ракетного удара по поликлинике в Днепре возросло до 30 человек, еще три человека до сих пор не вышли на связь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Российские террористы запустили ракету по поликлинике. Также многие дома рядом получили повреждения. По состоянию на 16:00 количество раненых увеличилось до 30 человек.

Россияне ударили ракетой по поликлинике Днепра. / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Россияне ударили ракетой по поликлинике Днепра. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

"Жилищный квартал. Медучреждение, ветклиника и многоэтажки вокруг. Сейчас здесь все в стекле. А еще – обломках вражеского железа. Все проникло дымом, слезами и человеческим горем. Уже 30 пострадавших, среди которых двое детей. С тремя людьми, которые могли находиться здесь, до сих пор нет связи", — написал Лысак.

Жуткие кадры с места ракетного удара в Днепре. / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Жуткие кадры с места ракетного удара в Днепре. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Россияне в Днепре обстреляли поликлинику / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Россияне в Днепре обстреляли поликлинику / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия обстрелов Днепра 26 мая. / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия обстрелов Днепра 26 мая. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Оккупанты 26 мая обстреляли Днепр. / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Оккупанты 26 мая обстреляли Днепр. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Российские террористы запустили ракету по Днепру. / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Российские террористы запустили ракету по Днепру. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Ракетный удар по поликлинике в Днепре 26 мая

Российские террористы атаковали ракетой 26 мая поликлинику и ветеринарную клинику в Днепре. После этого на месте попаданий вспыхнули пожары. В результате атаки погибли два человека. Количество пострадавших постоянно растет.

В полиции показали видео первые минуты после обстрела поликлиники. Там подчеркнули, что враг попал в обычное медицинское учреждение, куда люди пришли утром за помощью: "Вражеская ракета разрушает не только здание, но и отнимает жизнь и здоровье мирных жителей".

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Дата публикации
Просмотры
1813
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