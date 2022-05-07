Ракетный удар по Полтавской области: председатель ОВА сообщил подробности и рассказал о разрушениях

Ракетный удар по Полтавской области: председатель ОВА сообщил подробности и рассказал о разрушениях

В субботу, 7 мая, армия России нанесла ракетный удар по Полтавской области.

Жертв и пострадавших в результате вражеского удара нет.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Жертв и пострадавших в результате вражеского удара по инфраструктуре в Карловке нет. Пожар уже ликвидирован. Взрывной волной повреждены стекла в зданиях, расположенных неподалеку", — написал он.

Стоит отметить, что российские оккупанты ударили ракетами по Карловке. Отмечается, что во вражеский удар попал объект инфраструктуры. К слову, в субботу воздушную тревогу на территории Полтавской области объявили на рассвете – после 04:00. Менее чем через полчаса ее отменили.

Как сообщалось, вечером, 6 мая, российские силы снова обстреляли ракетами Одесскую область, но сработала противовоздушная оборона. Также враг усилил воздушную разведку над Одесской областью.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 73-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: