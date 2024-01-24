Ракетный удар по пятиэтажке в Харькове: поисковые работы завершились

С помощью тяжелой инженерной техники в течение 2 дней убрано 160 тонн строительного мусора.
В Харькове завершились поисковые работы на месте ракетного удара по пятиэтажке. Сегодня там нашли тела еще двух человек и двух собачек.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Как отмечается, спасатели сегодня изъяли из-под завала тела двух человек и двух собачек.
Спасатели расчищали завалы, убирали и демонтировали аварийные конструкции. С помощью тяжелой инженерной техники в течение 2 дней убрано 160 тонн строительного мусора. Всего в результате вчерашнего российского удара по Харькову погибли 10 человек”, — подчеркнули в ГСЧС.
Напомним, что очевидцы рассказали о массированных обстрелах Харькова и Киева и последствиях ударов.
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