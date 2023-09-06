Ракетный удар по рынку в Константиновке: 16 погибших, среди которых ребенок, много раненых (фото)

Российская террористическая армия в среду, 6 сентября, нанесла ракетный удар по рынку в городе Константиновка Донецкой области. На месте трагедии погибли 16 человек, среди которых есть ребенок. Также 20 человек ранены.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Российские террористы совершили очередное преступление в Украине. Оккупанты нанесли ракетный удар по городу Константиновка Донецкой области. Террористическая армия намеренно попала в место скопления людей — обычный рынок.

"В результате обстрела рынка уже известно о 16 погибших, из них 1 ребенок. По меньшей мере 20 человек ранены. Мои искренние соболезнования семьям и близким. Все службы работают. Пожар локализован. Помогаем пострадавшим. Спасибо спасателям, полицейским и медикам, которые работают на месте", – сообщил Шмигаль.

Президент Зеленский тоже прокомментировал атаку на Константиновку. Он отметил, что количество погибших может возрасти. На месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, 24 июля около 19:00 российские террористы обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами. Тогда россияне убили 10-летнего мальчика, 12-летнюю девочку и еще одного человека.

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