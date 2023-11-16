Ракетный удар по Селидово: под завалами дома разыскивают еще двух человек (фото)

В городе Селидово Донецкой области, по которому вчера ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар, вторые сутки продолжаются аварийно-спасательные работы на месте. Под завалами могут находиться еще два человека.

Об этом сообщает ГСЧС.

Продолжаются спасательные работы на сегодняшнее утро, 16 ноября. Во время проведенных работ обнаружены и изъяты тела двух погибших.

На месте ракетного удара / Фото: ГСЧС

"По предварительной информации, под завалами возможно пребывание еще двух человек", — говорится в сообщении.

Напомним:

Российские войска ночью, 15 ноября, попали в многоэтажку в Селидово Донецкой области. Под завалами обнаружили тело погибшей женщины. Один из подъездов четырехэтажного жилого дома обрушился.

По состоянию на 8 утра 16 ноября из-за обстрела Селидово погибли два человека, трое получили ранения. Шестерых людей спасли, среди них один ребенок.

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