Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ракетный удар по Селидово: возросло количество жертв

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
632
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ракетный удар по Селидово: возросло количество жертв

Последствия ракетной атаки по Селидово Донецкой области 21 ноября

Россияне атаковали Донецкую область.

В результате российского удара по городу Селидово Донецкой области возросло число погибших до трех. Из-под завалов здания больницы извлечено еще одно тело.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что спасатели разобрали 171 тонну разрушенных строительных конструкций.

"Всего в результате ракетного удара погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные работы по состоянию на данный момент завершены.

Последствия ракетной атаки по Селидово Донецкой области 21 ноября / ©
Последствия ракетной атаки по Селидово Донецкой области 21 ноября
Последствия ракетной атаки по Селидово Донецкой области 21 ноября / ©
Последствия ракетной атаки по Селидово Донецкой области 21 ноября
Последствия ракетной атаки по Селидово Донецкой области 21 ноября / ©
Последствия ракетной атаки по Селидово Донецкой области 21 ноября

Ракетная атака по Селидово: что известно

В ночь на вторник, 21 ноября, российские оккупационные войска нанесли четыре ракетных удара по территории Донецкой области.

Оккупанты нанесли существенные разрушения зданиям медицинского учреждения и предприятия, повреждены транспортные средства.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
632
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация