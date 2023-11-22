Ракетный удар по Селидово: возросло количество жертв

В результате российского удара по городу Селидово Донецкой области возросло число погибших до трех. Из-под завалов здания больницы извлечено еще одно тело.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что спасатели разобрали 171 тонну разрушенных строительных конструкций.

"Всего в результате ракетного удара погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные работы по состоянию на данный момент завершены.

Последствия ракетной атаки по Селидово Донецкой области 21 ноября

Последствия ракетной атаки по Селидово Донецкой области 21 ноября

Последствия ракетной атаки по Селидово Донецкой области 21 ноября

Ракетная атака по Селидово: что известно

В ночь на вторник, 21 ноября, российские оккупационные войска нанесли четыре ракетных удара по территории Донецкой области.

Оккупанты нанесли существенные разрушения зданиям медицинского учреждения и предприятия, повреждены транспортные средства.

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