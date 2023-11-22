Ракетный удар по Селидово: возросло количество жертв

Россияне атаковали Донецкую область.
В результате российского удара по городу Селидово Донецкой области возросло число погибших до трех. Из-под завалов здания больницы извлечено еще одно тело.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Отмечается, что спасатели разобрали 171 тонну разрушенных строительных конструкций.
"Всего в результате ракетного удара погибли 3 человека", - говорится в сообщении.
Аварийно-спасательные работы по состоянию на данный момент завершены.
Ракетная атака по Селидово: что известно
В ночь на вторник, 21 ноября, российские оккупационные войска нанесли четыре ракетных удара по территории Донецкой области.
Оккупанты нанесли существенные разрушения зданиям медицинского учреждения и предприятия, повреждены транспортные средства.