Ракетный удар по Славянску: количество жертв снова возросло

В результате ракетного удара по Славянску, 14 апреля, возросло количество жертв. Из-под завалов атаковавшего россияне дома достали тело еще одной жертвы.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Сообщается, что спасатели извлекли из-под завалов дома тело мужчины. В полиции говорят, что под завалами могут находиться еще три человека.

"По состоянию на 13:00 в результате обстрела Славянска погибли 12 человек. По данным ГСЧС, ранения получили 22 человека", — говорится в сообщении.

На месте ракетного удара продолжаются спасательно-розыскные работы. К ликвидации последствий обстрелов привлекли 41 спасателя, 6 коммунальщиков, а также 17 единиц техники.

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Напомним, российские террористы 14 апреля запустили по жилым домам Славянская Донецкой области ракеты С-300. Полиция зафиксировала жуткие кадры первых минут обстрела.

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