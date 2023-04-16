Ракетный удар по Славянску: количество жертв снова возросло

Спасателям удалось достать тело мужчины.
В результате ракетного удара по Славянску, 14 апреля, возросло количество жертв. Из-под завалов атаковавшего россияне дома достали тело еще одной жертвы.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Сообщается, что спасатели извлекли из-под завалов дома тело мужчины. В полиции говорят, что под завалами могут находиться еще три человека.
"По состоянию на 13:00 в результате обстрела Славянска погибли 12 человек. По данным ГСЧС, ранения получили 22 человека", — говорится в сообщении.
На месте ракетного удара продолжаются спасательно-розыскные работы. К ликвидации последствий обстрелов привлекли 41 спасателя, 6 коммунальщиков, а также 17 единиц техники.
Напомним, российские террористы 14 апреля запустили по жилым домам Славянская Донецкой области ракеты С-300. Полиция зафиксировала жуткие кадры первых минут обстрела.
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