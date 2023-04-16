Ракетный удар по Славянску: количество жертв снова возросло

Россияне обстреляли мирный город.
Из-за ракетного удара по Славянску Донецкой области количество погибших возросло до 13 человек.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В общей сложности на месте происшествия были изъяты из-под завалов тела 7 человек, 2 человек удалось спасти.
По информации от Национальной полиции, под завалом возможно пребывание еще 2 человек.
Всего в результате обстрела г. Славянск, который произошел 14 апреля, пострадали 35 человек, в том числе 13 человек погибли, 22 получили ранения.
Ракетный обстрел Славянска 14 апреля
14 апреля российские террористы запустили несколько ракет С-300 по жилым домам в Славянске. Было повреждено или разрушено по меньшей мере 5 многоэтажек.
Известно, что на месте трагедии погибли 13 человек. Среди погибших есть 2-летний мальчик, семья которого недавно вернулась из эвакуации. Отец мальчика до сих пор находится под завалами.
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