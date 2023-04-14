Ракетный удар по Славянску: погиб 2-летний ребенок, из-под завалов достали 14-летнюю девушку

Российские террористы 14 апреля атаковали жилые дома в Славянске Донецкой области. Среди шести погибших есть двухлетний ребенок, еще одну несовершеннолетнюю, 14-летнюю девушку, живой достали из-под завалов.

Об этом сообщают "Суспильне" и советница по вопросам коммуникаций руководителя Офиса президента Дарья Заривна.

Спасатели на завалах жилого дома обнаружили 2-летнего ребенка. Он на тот момент еще была жив, однако умер в карете скорой помощи.

Также во время спасательной операции получили 14-летнюю девушку. Ее госпитализировали. О состоянии потерпевшей неизвестно.

По состоянию на данный момент из-за ракетных ударов России по жилым домам Славянска погибли уже 6 человек, 18 человек получили ранения. Спасательная операция продолжается.

Напомним, российские террористы 14 апреля ракетами обстреляли жилые дома в Славянске. По данным ОВА, российские ракеты С-300 повредили 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля.

Президент Зеленский ракетные удары в канун Пасхи назвал террористическим актом, а Россию — страной-злом.

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