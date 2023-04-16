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Ракетный удар по Славянску: снова возросло число погибших и пострадавших

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Ракетный удар по Славянску: снова возросло число погибших и пострадавших

Фото: facebook/Павел Кириленко

Под завалами погибли 10 человек, сообщил Кириленко.

Из-за ракетного удара по Славянску Донецкой области погибли 15 человек, получили ранения 24 человека.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Жертвами этой атаки стали 39 человек: 15 из них погибли, 24 были ранены. Самые масштабные разрушения рашисты нанесли пятиэтажке в переулке Парковый — спасательные работы по разбору завалов и поиску людей там продолжались несколько дней", — сообщил Кириленко.

Напомним, 14 апреля российские террористы запустили несколько ракет С-300 по жилым домам в Славянске. Было повреждено или разрушено большое количество многоэтажек.

На месте трагедии погибли 13 человек. Среди погибших есть 2-летний мальчик, семья которого недавно вернулась из эвакуации. Отец мальчика до сих пор находится под завалами.

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Дата публикации
Просмотры
700
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