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Ракетный удар по Смиле на Черкасчине: что обстреляли оккупанты и сколько времени город будет без воды (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Ракетный удар по Смиле на Черкасчине: что обстреляли оккупанты и сколько времени город будет без воды (фото)

Обстрел Смелы — последствия / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Оккупанты атаковали гражданские помещения.

Российская террористическая армия в ночь на 15 августа ракетами обстреляла город Смила в Черкасской области. Оккупанты обстреляли предприятия по изготовлению керамики и больницу.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Российская террористическая армия запустила ракеты по гражданским объектам в Смеле Черкасской области. Оккупанты обстреляли предприятия по изготовлению керамики, больницу и повредили сети водо и теплоснабжения.

Обстрел Смелые / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Обстрел Смелые / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Однако повреждены здания, в том числе взрывной волной выбиты окна, осколками изуродованы крыши – вычисляем все убытки. Также поражены сети водо- и теплоснабжения. Без воды сейчас 12 тысяч жителей", — написал глава ОВА.

Последствия обстрела Смелы / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Последствия обстрела Смелы / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Чиновник также добавил, что в настоящее время продолжается восстановление водоснабжения. Воду смогут подать через 4-5 дней.

Последствия обстрела Смелы / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Последствия обстрела Смелы / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Прошу жителей следить за сообщениями городских властей: где подача воды будет происходить по графику, где и когда – будет подвоз. Для пострадавшего медучреждения вместе с ГСЧС области мы этот вопрос закрыли", — сообщил Табурец.

Ракетный удар по Смеле: показали последствия

Ракетный удар по Смеле: показали последствия

Напомним, российская террористическая армия в ночь на 15 августа устроила очередную массированную ракетную атаку Украины. Тогда взрывы прогремели и в Смеле Черкасской области.

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Дата публикации
Просмотры
1136
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