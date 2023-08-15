Ракетный удар по Смиле на Черкасчине: что обстреляли оккупанты и сколько времени город будет без воды (фото)

Оккупанты атаковали гражданские помещения.
Российская террористическая армия в ночь на 15 августа ракетами обстреляла город Смила в Черкасской области. Оккупанты обстреляли предприятия по изготовлению керамики и больницу.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Российская террористическая армия запустила ракеты по гражданским объектам в Смеле Черкасской области. Оккупанты обстреляли предприятия по изготовлению керамики, больницу и повредили сети водо и теплоснабжения.
"Однако повреждены здания, в том числе взрывной волной выбиты окна, осколками изуродованы крыши – вычисляем все убытки. Также поражены сети водо- и теплоснабжения. Без воды сейчас 12 тысяч жителей", — написал глава ОВА.
Чиновник также добавил, что в настоящее время продолжается восстановление водоснабжения. Воду смогут подать через 4-5 дней.
"Прошу жителей следить за сообщениями городских властей: где подача воды будет происходить по графику, где и когда – будет подвоз. Для пострадавшего медучреждения вместе с ГСЧС области мы этот вопрос закрыли", — сообщил Табурец.
Напомним, российская террористическая армия в ночь на 15 августа устроила очередную массированную ракетную атаку Украины. Тогда взрывы прогремели и в Смеле Черкасской области.
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