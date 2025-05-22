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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Ракетный удар по стрельбищу на Сумщине: Нацгвардия начала служебное расследование

Командующий НГУ заверил, что если расследование выявит нарушение мер безопасности на стрельбище, где погибли военные, виновных привлекут к ответственности.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Александр Пивненко

Командующий Национальной гвардии Украины, бригадный генерал Александр Пивненко / © из соцсетей

После ракетного удара россиян по стрельбищу в Сумской области, который произошел во время тренировки военных, командование Национальной гвардии Украины начало внутреннее расследование. Если по его результатам будут обнаружены нарушители мер безопасности, им придется ответить за свои действия перед законом.

Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины, бригадный генерал Александр Пивненко в комментарии для УНН.

«Мы проводим служебное расследование и затем материалы направляем в правоохранительные органы по результатам, чтобы они дали правовую оценку. Если действительно люди нарушили меры безопасности, определенные мной или моими заместителями, мы будем в соответствии с законом привлекать их к ответственности», — заявил Пивненко.

Напомним, 20 мая войска РФ нанесли ракетный удар по стрельбищу в Сумской области. В результате атаки шесть военнослужащих погибли, а более 10 получили ранения.

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