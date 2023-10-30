Ракетный удар по судоремонтному заводу в Одесской области: появились детали и фото с последствиями атаки

Российские оккупанты утром 30 октября нанесли ракетные удары по Одесщине. Попали военные преступники РФ в судоремонтный завод в Одесском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Как стало известно, в результате российской атаки ранения разной степени тяжести получили четверо сотрудников предприятия. Двое пострадавших госпитализированы в больницу.

“Повреждены административное здание и техника предприятия. Проводятся мероприятия, направленные на установление других лиц, которым был причинен физический или другой ущерб, вследствие попадания вражеских снарядов. На месте событий прокуроры во взаимодействии со следователем документируют очередное военное преступление России”, — рассказали в областной прокуратуре.

Напомним, что в Севастополе раздались взрывы – кафиры заявили о "работе ПВО".

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