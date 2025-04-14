Ракетный удар по Сумам: авиаэксперт ответил, защитил ли бы город Patriot

Patriot — можно было защитить Сумы

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Зенитный ракетный комплекс Patriot, вероятно, смог среагировать на «Искандеры», нанесшие удар по Сумам 13 апреля. Однако ракеты держались низкой траекторией.

Об этом сказал авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

Обнаружить и перехватить «Искандеры» сложно, а в случае с ударом по Сумам ракеты шли по низкой траектории.

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«Об оперативном обнаружении пусковых площадок, когда там находится ракета „Искандер“, здесь есть целый ряд проблем… Если дальность „Искандера“ будет считаться — 500 км, то на таком расстоянии средствами радиолокационного обнаружения — это уже за пределами…» — сказал он.

Скорее всего, в таком случае требуется достаточно оперативная и мощная космическая разведка, ведь время развертывания ОТРК «Искандер» составляет 20 минут, отметил эксперт.

«Я даже не уверен, что если бы там стояли Patriot… скорее всего они смогли бы среагировать, но мы не можем поставить каждые 25-50 км», — отметил эксперт.

Напомним, в результате ракетной атаки РФ 13 апреля по Сумам там погибли 35 человек. Войска РФ ударили по центру города ракетами с кассетным снаряжением. В ГУР сообщили, что удары были ракетами «Искандер-М"/KN-23».

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