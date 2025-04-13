Ракетный удар по Сумам: эксперт заявил об изменении стратегии Россией

Ракетный удар по центру Сум 13 апреля / © ГСЧС Украины

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Кремль активизировал «внутреннее влияние» на Украину вместе с продолжением давления на фронте. Ракетный удар по Сумам 13 апреля свидетельствует о ряде факторов. И одно из них — использование «искусственных» изделий, типа ракет к ОТРК. Так что противник готов использовать любые средства поражения, имеющиеся в его распоряжении.

Об этом написал военный обозреватель Константин Машовец.

«Взорвать тыл», расшатать внутреннее социально-политическое состояние противника, максимально снизить уровень его устойчивости и способности продолжать сопротивляться путем воздействия на общественное мнение общества… вот основные «цели» этой комбинации. Наиболее быстрый и достаточно эффективный способ для этого — террор дальнобойными мощными средствами поражения против плотно заселенных районов и городов, с большим количеством жертв. Делает это враг, с целью запугать, сформировать в сознании как можно большего количества наших граждан чувство фатальности и банальный страх, в таком случае, будет не лишним», — сказал Машовец.

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Удар по центру города Сумы 13 апреля, по его словам, свидетельствует о ряде вещей:

использование «искусственных» изделий типа ракет к ОТРК это наглядно свидетельствует. То есть, противник готов использовать по этому делу любые средства поражения, имеющиеся в его распоряжении;

выбор цели (объектов) для такого рода ударов, связанный с немалым количеством жертв среди мирного (гражданского) населения, не случайен или ошибочен. «Это осознанная и вполне приемлемая для кремля методология влияния на противника. Соотношение „стоимость — результат“, по его пониманию, здесь вполне приемлемы», — написал эксперт;

«эффективность влияния», по мнению эксперта, достигается тем фактом, что Украина в своем тылу не может прикрыть высокоэффективными средствами ПВО буквально все и всех. «Защищаются в первую очередь военные и критически важные в отношении функционирования государства объекты, противник это знает и осознает, поэтому и выбирает для такого рода „влияния“ именно мирные кварталы и объекты — больше вероятность нанесения максимально возможного (резонансного) ущерба, а следовательно — осуществить реальный факт.

«Ну и никакой „нравственно-нравственной“ дилеммы, связанной с очевидной высокой вероятностью значительных жертв сред мирного гражданского населения, а ни для самого кремля, ни для непосредственных исполнителей этой „методологии“, явно не существует… Воскресенье, центральная часть города (областного центра) сапожник.

Он также констатировал, что нанесение мощных ударов именно по населенным пунктам Украины со стороны врага является одним из важных (с его извращенной точки зрения) элементов общей стратегии принуждения Украины к капитуляции (принуждению закончить войну на условиях кремля).

«Основная цель — сформировать в общественном мнении украинцев „резкое невосприятие ЛЮБОГО продолжения войны“. Боязнь в массовом сознании, чувство беспомощности и фатальности — главные „целевые приоритеты“ врага, в этом смысле…» — отметил эксперт.

Напомним, 13 апреля, на праздник Вербное воскресенье, РФ атаковала центр Сум именно тогда, когда люди выходили из церкви с ветками вербы. В результате атаки, по последним данным, погибли 32 человека.

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