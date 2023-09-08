Ракетный удар по Сумам: куда попал враг, повреждены 25 домов (фото, видео)

Российский ракетный удар по Сумам 8 сентября был нанесен по гражданскому микрорайону, где нет военных объектов. Повреждены десятки домов, есть пострадавшие.

Об этом начальник Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

"Сегодня враг совершил очередное преступление против мирного населения. Удар крылатой ракетой нанесен по гражданскому микрорайону. Были разрушены дома. Предварительно, 25 жилых домов были повреждены и один – разрушен", – рассказал глава ОВА.

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Он также сообщил, что аварийные службы работали очень профессионально. Чрезвычайники спасали двух пожилых людей из дома, в который было непосредственное попадание ракеты.

"В 5:30 люди еще спали. Наши аварийные службы их достали из завалов, где происходил пожар. Они живы, им оказывается медицинская помощь", – уточнил Артюх.

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Спасательная операция после ракетного удара по Сумам 8 сентября/Скриншот

Спасательная операция после ракетного удара по Сумам 8 сентября/Скриншот

Глава ОВА отметил, что на сегодняшний день российские оккупанты проводят планомерную и целенаправленную "работу" по микрорайонам Сум, где живут мирные люди. Военных объектов там нет.

Детали о ракетном ударе по Сумам от ГСЧС

В то же время в ГСЧС Украины проинформировали, что в результате ракетного удара по Сумам значительные разрушения понес жилищный сектор мирных граждан.

"По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 жилищ и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади", — говорится в заявлении чрезвычайников.

Там добавили, что спасли из-под завалов двух человек – мужчину и женщину 1953 и 1958 годов рождения.

Пожар ликвидирован. Работы на месте продолжаются.

К слову, в ночь на 8 сентября российские захватчики запустили 20 дронов-камикадзе в направлении Одесской области. Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников Shahed-136/131 в Одесской и Николаевской областях.

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