Ракетный удар по Сумам: министр обороны Умеров сделал заявление

Рустем Умеров / © Associated Press

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Министр обороны Украины Рустем Умеров осудил российский ракетный удар по Сумам. Он призвал мир отреагировать на террор.

Об этом глава Минобороны написал на своем телеграмм-канале.

Министр отметил, что россияне намеренно нанесли террористический ракетный удар по центру Сум на Вербное воскресенье, когда там было много людей.

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«Мир должен реагировать. Жизни украинцев зависят от решимости союзников. Нам нужна дополнительная противовоздушная оборона — немедленно. Параллельно должна продолжаться работа над реальными, действенными гарантиями безопасности для Украины и наших граждан. Сильные, консолидированные действия способны остановить российского агрессора», — написал Рустем Умеров.

Напомним, в Сумской ОВА показали жуткое видео после атаки по Сумам. Россияне запустили по центру города две баллистические ракеты.

Пока известно о 21 погибшем.