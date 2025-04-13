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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Ракетный удар по Сумам: министр обороны Умеров сделал заявление

Министр обороны отреагировал на ракетный удар по Сумам. Он осудил теракт российских окупантов.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Рустем Умеров

Рустем Умеров / © Associated Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров осудил российский ракетный удар по Сумам. Он призвал мир отреагировать на террор.

Об этом глава Минобороны написал на своем телеграмм-канале.

Министр отметил, что россияне намеренно нанесли террористический ракетный удар по центру Сум на Вербное воскресенье, когда там было много людей.

«Мир должен реагировать. Жизни украинцев зависят от решимости союзников. Нам нужна дополнительная противовоздушная оборона — немедленно. Параллельно должна продолжаться работа над реальными, действенными гарантиями безопасности для Украины и наших граждан. Сильные, консолидированные действия способны остановить российского агрессора», — написал Рустем Умеров.

Напомним, в Сумской ОВА показали жуткое видео после атаки по Сумам. Россияне запустили по центру города две баллистические ракеты.

Пока известно о 21 погибшем.

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