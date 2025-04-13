Ракетный удар по Сумам на Вербное воскресенье: количество погибших возросло, среди них есть ребенок

Россияне в Сумах убили 24 людей

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В Сумах 13 апреля из-за российского ракетного удара по городу погибли 24 человека, среди которых есть 1 ребенок. Также известно о 84 пострадавших.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Сумы: по состоянию на 13:00, в результате двух ракетных ударов по городу погибли 24 человека, из них 1 ребенок. Пострадали 84 человека, среди которых 7 детей. Искренне соболезнуем семьям погибших", - говорится в сообщении.

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Напомним, ориентировочно в 10:15 в Сумах раздались взрывы. Стало известно о двух «прилетах». В Сумском городском совете сначала сообщили о 20 погибших из-за российского ракетного удара.

В Сумской ОВА показали последствия жутких обстрелов.