Последствия ракетного удара по Сумам 13 апреля

Реклама

Террористический удар российской армии по городу Сумы 13 апреля, приведший к гибели 35 мирных жителей, не был ошибкой наведения. Об этом свидетельствует применение россиянами ракеты с кассетными боеприпасами.

Об этом заявил военный аналитик Майкл Кларк в комментарии Sky News.

Он напомнил, что при этом ударе одна ракета упала на здание университета, а другая взорвалась над землей, разбросав кассетные бомбы примерно на 100 метров.

Реклама

«Они созданы для того, чтобы убить и ранить как можно больше людей», — отметил Кларк, назвав применение кассетных боеприпасов в гражданских районах явным военным преступлением.

«Если там была военная цель — а это все еще не подтверждено — россияне не пытались ограничить вред. Это точно не было ошибкой наведения», — подчеркнул военный аналитик.

По его словам, российская военная стратегия предполагает, что гражданское население в зоне войны является «частью проблемы».

«Он [Путин] говорит миру, что их не волнует количество разрушений, причиненных Украине. Он пытается сказать украинцам, что дальше будет хуже», — объяснил Майкл Кларк.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на удар России по Сумам, заявив, что россияне совершили ошибку.

Напомним, украинский журналист Виталий Портников назвал три цели, которые преследует кремлевский режим такими террористическими ударами по мирным жителям в украинских городах.