Ракетный удар по Сумам подрывает дипломатические усилия Трампа по миру с Россией — Bloomberg

Ракетный удар по Сумам подрывает дипломатические усилия Трампа по миру с Россией. / © ТСН.ua

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Смертоносная атака на Сумы, совершенная Россией накануне, стала очередным напоминанием о кровавой цене вторжения, начатого Владимиром Путиным. В то же время она подчеркнула, как ограниченным остается влияние президента США Дональда Трампа на прекращение боевых действий, несмотря на его громкие обещания быстро завершить войну.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Удар был нанесен только через два дня после встречи Путина со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом — это уже третья встреча с февраля. Детали переговоров не разглашаются.

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Несмотря на международное возмущение, в частности осуждение со стороны европейских лидеров, Трамп ограничился словами: "Ужасно. Мне сказали, что они допустили ошибку".

Усилия по дипломатическому урегулированию становятся все менее результативными. Предыдущая цель — установление Пасхального перемирия — пока выглядит маловероятной. Так же исчезли из публичного пространства разговоры о вероятной встрече между Трампом и Путиным.

Между тем, временное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, согласованное ранее, завершается уже в пятницу, а договоренности о прекращении огня в Черном море так и остались невыполненными — Россия настаивает на снятии санкций как предварительном условии.

Неудача дипломатии повышает риски эскалации на поле боя, особенно с приближением четвертого лета войны. Трамп в пятницу заявил, что Россия должна сдвинуться с места в вопросах договоренностей, но никакого прямого давления на Кремль не обнаружил.

Напротив, его риторика все больше склоняется к принятию ключевых требований Москвы, включая согласование на захваченные территории и пересмотр курса Украины на вступление в НАТО.

Проблема, как отмечает Bloomberg, состоит в том, что Трамп фактически уже выложил свои карты на стол: его цель – просто остановить войну любой ценой. В то время как Путин демонстрирует, что готов продолжать атаки, пока не получит желаемое.

Напомним, 13 апреля РФ ударила баллистикой по Сумам. Оккупанты запустили по центру города две ракеты. По состоянию на 14 апреля погибли 35 человек, среди которых 11-летний мальчик и 17-летний юноша. Пострадали 117 человек, из них 15 детей.