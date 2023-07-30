Ракетный удар по Сумам: спасатели всю ночь ликвидировали последствия атаки (фото, видео)

В результате ракетного удара РФ в Сумах погиб человек.

Вечером, 29 июля, оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам – было повреждено здание учебного заведения. В результате атаки один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 17 пациентов. Три человека находятся на стационарном лечении (состояние средней степени тяжести).

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Сум.

В результате атаки в близлежащих домах выбиты окна. Также повреждено здание православного храма, расположенного рядом.

Ракетный удар по Сумам 29 июля. / Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

Ракетный удар по Сумам 29 июля. / Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

Ракетный удар по Сумам 29 июля. / Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

На месте российского удара экстренные службы всю ночь ликвидировали последствия агрессии РФ. Проходит обследование разрушенного имущества и демонтаж поврежденных конструкций. Работают спасатели и спецтехника.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Сумы! Ракета — в учебное заведение! Погибший и раненые!"

Напомним, оккупанты усилили шантаж на ЗАЭС – министр энергетики назвал причину.

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