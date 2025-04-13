Ракетный удар по Сумам: стало известно, что было в эпицентре российского обстрела

Последствия обстрела Сум / © Дмитрий Лубинец facebook

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Эпицентром российского ракетного удара по Сумам 13 апреля стало помещение регионального Центра защиты прав человека.

Об этом сообщил украинский омбудсман Дмитрий Лубинец.

Омбудсман отметил, что Россия цинично нанесла ракетный удар по центру города именно в то время, когда на улице было много людей.

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«Суммы. Выходной. Большой религиозный праздник для украинцев - Вербное воскресенье. День, когда украинские семьи идут в церкви, гуляют по городу с детьми. И именно в этот день Россия нанесла очередной ракетный удар по мирному городу — в его центральную часть. В эпицентр удара попало и помещение регионального Центра защиты прав человека — наше Представительство, которое полностью разрушено», — написал он.

Лубинец отметил, что россияне намеренно атаковали Сумы в выходной день.

«Недавно Кривой Рог. Теперь – Сумы. Это уже не случайность. Это тактика террора России. Мир не имеет права молчать. Лучшая реакция – это срочные действия», – написал он.

Напомним, ориентировочно в 10:15 в Сумах раздались взрывы. Стало известно о двух «прилетах». В Сумском городском совете по состоянию на данный момент сообщили о 20 погибших из-за российского ракетного удара.

В Сумской ОВА показали последствия жутких обстрелов.