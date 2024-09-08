Ракетный удар по Сумам: стало известно, кто погиб (фото)

В ночь на 8 сентября войска Российской Федерации массированно обстреляли Сумы. В результате обстрелов погибли два человека, а еще четыре человека получили ранения. В городе зафиксированы разрушения построек и автомобилей.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, около 4 часов утра враг, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, нанес авиаудара по дачному массиву в г. Сумы.

"В результате атаки государства-агрессора погибли супруги в возрасте 79 и 77 лет. Еще четыре человека пострадали, в том числе 2-летняя девочка и 8-летний мальчик. Разрушены один и повреждены, по меньшей мере, 20 частных жилых домов, а также 4 транспортных средства", — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 8 сентября силы ПВО сбили 15 из 23 дронов "Shahed", которые запустили россияне по Украине. Кроме того, армия РФ атаковала еще четырьмя управляемыми авиаракетами Х-59. Одну из них сбили, а другие три не добились желаемых целей.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

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