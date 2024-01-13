Ракетный удар по Сумщине: поврежден объект инфраструктуры – без отопления 12 тысяч квартир

Оккупационная армия России утром 13 января нанесла ракетный удар по г. Шостка Сумской области. По предварительной информации, были применены сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22. В результате удара – поврежденный объект инфраструктуры. Без отопления осталось 12 тысяч квартир жителей.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

Там рассказали, что по состоянию на 11 часов началось возобновление теплоснабжения. Продолжают работу аварийно-спасательные службы.

"По распоряжению начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха из материального резерва выделены материалы для устранения последствий ракетного удара в поврежденных зданиях. Ведутся работы по устранению последствий ракетного удара", – говорится в сообщении.

Напомним, во время утренней атаки РФ более 20 ракет не долетели до своих целей – Игнат назвал причину.

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