Ракетный удар по Сумской общине: что известно о последствиях атаки

Взрыв / © Суспільне

В Сумской общине зафиксирован ракетный удар по гражданской инфраструктуре. По предварительным данным, атака была совершена баллистической ракетой.

Об этом сообщает начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"По предварительной информации, обошлось без жертв, однако есть повреждения. Последствия атаки уточняются", – сообщает начальник военной администрации.

Местные власти напоминают, что угроза сохраняется, и призывают жителей Сумщины оставаться в безопасных местах.

В настоящее время территория Украины находится под вражеским обстрелом. Сталов известно, что русские войска ударили по жилой застройке Харькова. Есть потерпевшие.