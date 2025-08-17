- Дата публикации
Категория
Война
Ракетный удар по Сумской общине: что известно о последствиях атаки
Враг нанес баллистический удар по Сумской общине. Предварительно жертв нет, однако есть повреждения.
В Сумской общине зафиксирован ракетный удар по гражданской инфраструктуре. По предварительным данным, атака была совершена баллистической ракетой.
Об этом сообщает начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
"По предварительной информации, обошлось без жертв, однако есть повреждения. Последствия атаки уточняются", – сообщает начальник военной администрации.
Местные власти напоминают, что угроза сохраняется, и призывают жителей Сумщины оставаться в безопасных местах.
В настоящее время территория Украины находится под вражеским обстрелом. Сталов известно, что русские войска ударили по жилой застройке Харькова. Есть потерпевшие.