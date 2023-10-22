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Ракетный удар по терминалу "Новой почте": Терехов показал масштабы разрушений (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Ракетный удар по терминалу "Новой почте": Терехов показал масштабы разрушений (фото)

Ракетный удар по "Новой почте" / Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

По данным Терехова, пострадавшие сотрудники ЧП — жители Харькова, Песочина, Люботина и Изюма

Появились фото масштабов разрушения терминала "Новой почты" после ракетного удара России под Харьковом.

Фото последствий атаки опубликовал мэр Харькова Игорь Терехов.

"Российская ракета, попавшая ночью по терминалу "Новой почты", убила шестерых мирных людей. Еще шестнадцать получили травмы и осколочные ранения, они госпитализированы в одну из больниц Харькова. Четверо обратились за амбулаторной медицинской помощью", — говорится в его сообщении.

По его данным, пострадавшие – жители Харькова, Песочина, Люботина и Изюма в возрасте от 19 до 49 лет.

Ракетный удар по
Ракетный удар по "Новой почте" / Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова
Ракетный удар по
Ракетный удар по "Новой почте" / Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

Напомним, поздно вечером 21 октября Россия нанесла удар по поселку Коротич Харьковского района по терминалу "Новой почты". Атака унесла жизни 6 человек, еще 16 получили ранения. Все они – работники компании.

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Дата публикации
Просмотры
943
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