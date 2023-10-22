Ракетный удар по терминалу "Новой почте": Терехов показал масштабы разрушений (фото)

Появились фото масштабов разрушения терминала "Новой почты" после ракетного удара России под Харьковом.

Фото последствий атаки опубликовал мэр Харькова Игорь Терехов.

"Российская ракета, попавшая ночью по терминалу "Новой почты", убила шестерых мирных людей. Еще шестнадцать получили травмы и осколочные ранения, они госпитализированы в одну из больниц Харькова. Четверо обратились за амбулаторной медицинской помощью", — говорится в его сообщении.

По его данным, пострадавшие – жители Харькова, Песочина, Люботина и Изюма в возрасте от 19 до 49 лет.

Ракетный удар по "Новой почте" / Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

Ракетный удар по "Новой почте" / Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

Напомним, поздно вечером 21 октября Россия нанесла удар по поселку Коротич Харьковского района по терминалу "Новой почты". Атака унесла жизни 6 человек, еще 16 получили ранения. Все они – работники компании.

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