Ракетный удар по терминалу "Новой почты": что известно о состоянии пострадавших

В результате удара оккупантов есть жертвы и пострадавшие.
В результате ракетного удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в селе Коротич Харьковского района, по последним данным, погибли шесть человек, еще 16 — получили ранения.
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, шесть – в тяжелом, остальные – в состоянии средней тяжести и легкие", – рассказал он.
Россия атаковала терминал "Новой почты" 21 октября вечером, около 22:15, нанеся ракетный удар по ЗРК С-300. Здание – разрушено, произошел пожар.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и "Новая почта" отреагировали на ракетный удар по терминалу компании в Харьковской области.
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