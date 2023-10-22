Ракетный удар по терминалу "Новой почты": что известно о состоянии пострадавших

В результате удара оккупантов есть жертвы и пострадавшие.

В результате ракетного удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в селе Коротич Харьковского района, по последним данным, погибли шесть человек, еще 16 — получили ранения.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, шесть – в тяжелом, остальные – в состоянии средней тяжести и легкие", – рассказал он.

Россия атаковала терминал "Новой почты" 21 октября вечером, около 22:15, нанеся ракетный удар по ЗРК С-300. Здание – разрушено, произошел пожар.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и "Новая почта" отреагировали на ракетный удар по терминалу компании в Харьковской области.

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