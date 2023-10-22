Ракетный удар по терминалу "Новой почты": реакции компании и Владимира Зеленского (фото, видео)

Пожар на месте удара был ликвидирован в полночь.

Спасатели показали последствия ракетного удара по терминалу "Новой почты", в результате которого, по последним данным, погибли 6 человек.

Фотографии опубликовало Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

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"В результате удара произошло значительное разрушение здания терминала, повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа. Также на объекте произошел пожар на площади около 300 кв.м. На месте происшествия работало 9 единиц техники и 47 человек личного состава ГСЧС", — говорится. в сообщении.

По состоянию на 07:30 предварительно 6 человек погибли и 16 пострадали.

В ГСЧС добавляют, что в 00:14 пожар был ликвидирован.

Ракетный удар по терминалу "Новой почты". ФОТО: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

Ракетный удар по терминалу "Новой почты". ФОТО: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

Ракетный удар по терминалу "Новой почты". ФОТО: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

Ракетный удар по терминалу "Новой почты". ФОТО: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

Все погибшие были сотрудниками компании

По данным Харьковской ОВ, все погибшие и раненые в результате атаки по терминалу "Новой почты" были сотрудниками компании.

Глава ОВА Олег Синегубов добавил, что пострадавшие в возрасте от 19 до 42 лет получили осколочные ранения и взрывные травмы. Среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести. Еще 7 мужчин – в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь и оказывают всю необходимую помощь.

По предварительным данным, враг ударил ракетами комплекса С-300.

Ракетный удар по терминалу "Новой почты". ФОТО: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

Реакция Зеленского

Глава государства Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара кафиров по терминалу "Новой почты" на Харьковщине и выразил соболезнования родным погибших.

Президент Украины призвал западных партнеров давить на страну-террористку.

"Нужно увеличивать давление на государство-террориста. Нужно каждый день отвечать на российский террор нашими результатами на передовой. Нужно укреплять единение мира в противостоянии террору еще больше. И мы это делаем. России ничего не удастся достичь террором и убийствами. Конец для всех террористов. Конец для всех террористов" ответственность за совершенное", — написал он.

Ракетный удар по терминалу "Новой почты": Зеленский показал видео

Почему работники компании не спустились в укрытие

В пресс-службе "Новой почты" отреагировали на гибель своих сотрудников в результате удара по терминалу в Харьковской области. Там пояснили, что у работников не было времени, чтобы спуститься в укрытие, поскольку воздушная тревога прозвучала за секунду до удара.

У них не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирены прозвучали за секунды до... Сочувствуем каждому. Завтра (22 октября – ред.) "Новая почта" объявляет день траура. Мы будем работать и чествовать каждого погибшего героя Новой почты. Каждый погибший в этой войне", — говорится в сообщении компании.

Напомним, количество пострадавших в результате ракетного удара по терминалу "Новой почты" в Харьковской области возросло до 16 человек.

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