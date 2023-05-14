Ракетный удар по Тернополю: показали фото масштабных разрушений

Российские террористы в ночь на 14 мая нанесли ракетные удары по Тернополю. На данный момент спасатели уже ликвидировали возгорание в складских помещениях.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Из-за ракетных обстрелов Тернополя вспыхнули пожары в двух складских помещениях, площадью 400 квадратных метров. Тушили возгорание 33 чел. личного состава ГСЧС и 6 ед. техники, в том числе тактический робот Magirus Wolf R1.

Оккупанты 14 мая уничтожили склады в Тернополе. / Фото: ГСЧС Украины

Спасатели подчеркнули, что такая роботизированная техника помогает им быстрее ликвидировать возгорание.

Спасатели показали, как тушили пожар в Тернополе. / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

"С помощью пульта управления оператор находится на безопасном расстоянии от робота и очага пожара. Пожары ликвидированы. Спасибо каждому за работу", — прокомментировал ситуацию председатель ГСЧС Сергей Крук.

Ракетный удар по Тернополю 14 мая. / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Ракетные обстрелы Тернополя.

Российские террористы дважды атаковали Тернополь. Во время первого удара в городе вспыхнули пожары на складах. Оказалось, что это – имущество благотворительной организации, которое на Тернопольщине раздавали нуждающимся.

Также утром 14 мая оккупанты нанесли повторный ракетный удар по Тернополю: повреждено около двенадцати дачных домов. Возникший на месте пожар — сразу ликвидировали. Также обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и 9 грузовых автомобилей.

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