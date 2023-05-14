Ракетный удар по Тернополю: стало известно, что уничтожили оккупанты (фото)

Российские оккупанты в ночь на 14 мая наносили ракетный удар по складах с гуманитарной помощью в Тернополе.

Об этом сообщил руководитель благотворительного фонда "Свет Реформации" Иван Гонтарь.

Он сообщил, что на складе хранились тысячи тонн гуманитарной помощи, уничтоженной российской ракетой.

"В результате ракетного удара 13 мая по Тернополю полностью разрушен наш склад, где хранилась гуманитарная помощь Благотворительного фонда и служивший хабом для межцерковной деятельности нашего региона. Тысячи тонн помощи прошли через это помещение, сотни тысяч людей получили поддержку и надежду через возможность пользоваться этим помещением", – написал Гонтарь.

оккупанты запустили ракеты по складам с гуманитаркой. Фото: Иван Гонтарь.

Глава благотворительного фонда отметил, что рядом с составом находились два водителя, которые чудом не пострадали.

Ракетный обстрел Тернополя

Российские террористы в сутки дважды обстреляли город Тернополь. Сначала взрывы прогремели вечером, 13 мая. Также во время масштабной воздушной тревоги оккупанты снова нанесли удары по Тернополю.

Местные власти сообщили, что сначала россияне атаковали складские помещения. Утром 14 мая ориентировочно в 5:00 в Тернополе снова раздались взрывы. Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил о ракетной атаке. Были повреждены около двенадцати дачных домов. Возникший на месте пожар — сразу ликвидировали. Также обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и 9 грузовых автомобилей.

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