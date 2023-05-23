Ракетный удар по Украине 16 мая: Наев рассказал о целях оккупантов на Киевщине

В ночь на 16 мая Россия совершила беспрецедентный по своей мощности ракетный удар по Киеву, который был нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны и нарушение системы управления.

Об этом "Укринформу" рассказал командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, хотя оккупанты систематически обстреливают приграничья Сумской и Черниговской областей, ситуация на севере остается контролируемой.

"Кроме того, как вы видите, противник продолжает систематические артиллерийские обстрелы приграничных районов Сумской и Черниговской областей. Однако из-за уменьшения боеприпасов военное командование врага продолжает поиск наиболее эффективной тактики поражения наших подразделений и объектов инфраструктуры", — отметил генерал-лейтенант.

По его словам, впервые в последнее время захватчики применили дроны-камикадзе типа "Shahed" для поражения пунктов управления и мест сосредоточения подразделений ЗСУ в глубине пограничной полосы.

Наев также отмечал, что в последнее время практически не фиксируются взлеты российских самолетов и дронов с территории Беларуси, поскольку страна ограничила военное сотрудничество с Россией.

Напомним, оккупанты в ночь на 16 мая устроили массированный ракетный удар по Украине. ВСУ сбили десять баллистических ракет.

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