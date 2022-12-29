Ракетный удар по Украине: эксперт рассказал, как россияне накапливали боекомплект разной номенклатуры и собирали по сусекам арсенал

По мнению Александра Коваленко, обстрелы со стороны армии РФ не прекратятся, если ей поставлена задача с помощью массированных ракетных обстрелов нивелировать возможности украинской энергетической инфраструктуры.

Россияне для обстрела Украины 29 декабря накапливали боекомплект разной номенклатуры и собирали по сусекам арсенал.

Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ.

Среднее количество выпущенных ракет эксперт оценил в 90.

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"Они, во-первых, накапливали боекомплект в пределах среднестатистического срока до двух недель. Они использовали разнообразную номенклатуру вооружений, то есть это авиационное базирование ракеты Х-101, это морское базирование крылатые ракеты "Калибр", а также не исключено, что с учетом того, что пуски производились и с самолетов Ту-22, это были ракеты Х-22. То есть номенклатура разношерстная, не унифицированная. Следовательно, они собирали по закромкам все, что называется, и приводили в боеспособное состояние даже старые советские Х-22", — сказал он.

Коваленко отметил, что российская оккупационная армия ведет обстрелы и из реактивных систем залпового огня, которые также считаются элементами огневого воздействия, хотя не являются ракетами.

"Технические возможности по восстановлению боекомплекта, производству боекомплекта и осуществлению пусков у российских оккупантов на сегодняшний день ограничены", — констатировал он.

По мнению эксперта, обстрелы со стороны армии РФ не прекратятся, если ей поставлена задача посредством массированных ракетных обстрелов нивелировать возможности украинской энергетической инфраструктуры. При этом Коваленко убежден, что оккупантам не удастся достигнуть такой цели с помощью конвенционного вооружения.

"Что же касается возможности воздействия, опять-таки, у них есть свое собственное производство ракетного вооружения. Практически все то ракетное вооружение, которое они сейчас используют, за исключением советских запасов, они производят ограниченным количеством. Поэтому в перспективе мы можем говорить не о том, что вообще полностью прекратятся эти удары. Мы можем говорить об увеличении сроков накопления боекомплекта, который используется для прорыва противовоздушной обороны. Чтобы прорвать нашу ПВО, им необходимо количественно 50-60 единиц ракетного вооружения либо какого-то иного", — сказал он.

Александр Ковалено напомнил, что накануне по Украине был совершен массовый налет дронов-камикадзе, которые, вероятно, комбинированно использовали для раскрытия размещения малого и среднего радиуса действия средств ПВО.

Напомним, 29 декабря украинским защитникам удалось сбить 54 вражеских ракеты из более 69 запущенных.

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