Ракетный удар по Украине: энергетическое предприятие ДТЭК отключилось от энергосистемы

Из-за ракетных обстрелов России энергетическое предприятие ДТЭК отключилось от энергосистемы.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Telegram.

"Сегодня во время очередного массированного обстрела было повреждено предприятие ДТЭК Энерго, которое уже неоднократно обстреливалось россиянами. В результате атаки серьезно повреждено оборудование. Из-за этого предприятие отключено от энергосистемы", — говорится в сообщении.

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ДТЭК отмечает, что обошлось без жертв.

"Это уже 20-я террористическая атака россии на энергетические объекты ДТЭК", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром, 16 декабря, российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты выпустили по Украине более 60 ракет. В результате обстрелов во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение, тепло и вода. Кроме того, известно о двух погибших в Кривом Роге. Еще по меньшей мере 12 человек получили ранения, среди них — трое маленьких детей.

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