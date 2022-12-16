Ракетный удар по Украине: энергетическое предприятие ДТЭК отключилось от энергосистемы

В результате атаки серьезно повреждено оборудование.
Из-за ракетных обстрелов России энергетическое предприятие ДТЭК отключилось от энергосистемы.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Telegram.
"Сегодня во время очередного массированного обстрела было повреждено предприятие ДТЭК Энерго, которое уже неоднократно обстреливалось россиянами. В результате атаки серьезно повреждено оборудование. Из-за этого предприятие отключено от энергосистемы", — говорится в сообщении.
ДТЭК отмечает, что обошлось без жертв.
"Это уже 20-я террористическая атака россии на энергетические объекты ДТЭК", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром, 16 декабря, российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты выпустили по Украине более 60 ракет. В результате обстрелов во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение, тепло и вода. Кроме того, известно о двух погибших в Кривом Роге. Еще по меньшей мере 12 человек получили ранения, среди них — трое маленьких детей.
Читайте также:
- Как Киев будет жить и работать в случае длительного отсутствия электроснабжения: Кличко объяснил алгоритм действий
- "Ответ будет мгновенным": на белорусской границе военные готовы уничтожить врага в считанные минуты
- Россияне бьют по Украине тремя волнами ракет: эксперт объяснил, почему РФ применяет такую тактику