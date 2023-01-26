Ракетный удар по Украине: где прогремели взрывы и какие последствия

Утром, 26 января, ВС РФ выпустили по территории Украины десятки ракет, в регионах работали системы противовоздушной обороны, однако были и "прилеты".

Первые взрывы после пуска российских ракет прогремели после 08:00 в Херсонской и Николаевской областях, сообщали местные Telegram-каналы. По предварительной информации, в прифронтовых регионах Украины сработали системы противовоздушной обороны.

Спикер Командования Воздушных войск ВСУ Юрий Игнат отметил, что ВС РФ могли совершить пуски более 30 крылатых ракет. В массированном обстреле Украины, по его словам, было задействовано около 6 стратегических бомбардировщиков, вылетавших из северных районов РФ.

Ситуация в Киеве

В Киеве в Голосеевском районе в результате атаки россиян упала часть вражеской ракеты, погиб 55-летний мужчина. Еще два человека пострадали. Также была информация о взрывах в Днепровском районе Киева.

Полиция Киевской области фиксирует последствия российских обстрелов. Обломки ракет были обнаружены на территории нескольких районов области.

Следует отметить, что в Киевской ОВА утром в четверг, 26 января, сообщили, что есть угроза масштабной ракетной атаки по всей территории Украины.

В КМВА также предупредили, что, по оперативной информации, в течение дня высока вероятность воздушных атак врага. "При объявлении воздушной тревоги направляйтесь к укрытиям. Берегите себя и близких!" — призвал жителей глава КМВА Сергей Попко.

Ночью 26 января Киев подвергся очередному воздушному нападению РФ. Россияне атаковали столицу несколькими десятками баражирующих боеприпасов "Shahed", сообщил Сергей Попко. По его словам, в воздушном пространстве было сбито около 15 БПЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры.

Ситуация в Одессе

В Одессе после звуков взрывов в небо поднялся столб дыма. О взрыве в Одесской области сообщил глава местной районной военной Юрий Крук. По его словам, в регионе попали в два объекта критической энергетической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

Позже глава Одесской ОВА Максим Марченко уточнил, что после попадания в регионе начались проблемы с электроснабжением.

"Энергетики уже приступили к ремонтным работам, но устранение повреждений займет некоторое время", — прокомментировал он.

По словам Марченко, в городе будет организован подвоз воды для жителей, а также продолжат работу "Пункти незламності".

Ситуация в Винницкой области

РФ нанесла ракетный удар по Винницкой области, сообщил глава ОВА Сергей Борзов. По его словам, пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте попадания.

Серия взрывов в регионе была слышна сегодня, 26 января, во время воздушной тревоги, которая началась в 7:45. Впервые - около 9 часов утра. По сообщению городского головы Сергея Моргунова, сработало ПВО.

"Идет воздушный бой. Воздушные силы ВСУ контролируют воздушное пространство над Виннитчиной", — сообщал Сергей Борзов в Телеграмме.

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил: противовоздушное сражение не означает наличие самолетов РФ в воздушном пространстве Украины. Подразумевается, что украинские самолеты или силы ПВО уничтожают вражеские ракеты и дроны.

"Противовоздушное сражение. Возможно, кто-то ошибся и забыл дописать "против". Противовоздушное сражение, противовоздушная оборона. То есть очевидно, что технически там где-то... Немного напугали", — уточнил Юрий Игнат.

Второй раз звуки взрывов раздались в 9:25. По словам Сергея Моргунова, это тоже была работа ПВО.

Впоследствии представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сообщил, что в Винницкой области было попадание.

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