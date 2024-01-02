Ракетный удар по Украине: Гуменюк рассказала о тактике оккупантов во время массовой атаки

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, какую тактику российские оккупанты применили во время массированного ракетного удара по Украине 2 января.

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Киев24".

"Эта атака была направлена несколько на другие регионы Украины. Если в прошлый раз, 29 декабря, юг задело достаточно мощно, то на этот раз здесь ракеты фактически не фигурировали. Очень малое количество ракет очень быстро проходило нашу зону ответственности и фактически не было даже времени среагировать на их уничтожение", – объяснила Гуменюк.

Однако она отметила, что система противовоздушной обороны работала в насыщенном и интенсивном режиме, поскольку действительно понимали, что маршруты следования ракет могут быть очень сложными.

Напомним, Залужный сообщил, что атаковал враг, сколько и каких ракет сбила ПВО.

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