Ракетный удар по Украине: оккупанты обстреляли спасателей — есть раненый

Пострадал командир отделения ГСЧС во время пожара в Херсонской области.

Российские войска прицельно избивают по спасателям. Только в течение 23 января совершили три атаки. Один пожарный пострадал.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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По их данным, утром в результате ракетного удара было повреждено здание одной из пожарных частей Харькова. К счастью, пострадавших нет.

А в Херсонской области спасатели работали на месте пожара и прямо на них с вражеского беспилотника сбросили боеприпасы. Пострадал командир отделения ГСЧС. Сейчас он находится в больнице. Также повреждена автоцистерна.

В Никополе беспилотник попал на территорию пожарной части. Загорелся служебный автомобиль, в помещении повреждены окна. К счастью, все живы.

Напомним, Россия 23 января массированно атаковала Украину. Зеленский отреагировал на ракетный удар, в результате которого есть жертвы и пострадавшие.

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