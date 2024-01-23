Ракетный удар по Украине: оккупанты обстреляли спасателей — есть раненый

Пострадал командир отделения ГСЧС во время пожара в Херсонской области.
Российские войска прицельно избивают по спасателям. Только в течение 23 января совершили три атаки. Один пожарный пострадал.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
По их данным, утром в результате ракетного удара было повреждено здание одной из пожарных частей Харькова. К счастью, пострадавших нет.
А в Херсонской области спасатели работали на месте пожара и прямо на них с вражеского беспилотника сбросили боеприпасы. Пострадал командир отделения ГСЧС. Сейчас он находится в больнице. Также повреждена автоцистерна.
В Никополе беспилотник попал на территорию пожарной части. Загорелся служебный автомобиль, в помещении повреждены окна. К счастью, все живы.
Напомним, Россия 23 января массированно атаковала Украину. Зеленский отреагировал на ракетный удар, в результате которого есть жертвы и пострадавшие.
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