Ракетный удар по Украине: Россия могла имитировать пуски ракет из Беларуси — ГУР

Россия могла имитировать пуски ракет с территории Беларуси с целью провокации, чтобы втянуть эту страну в войну против Украины.

Об этом в комментарии "Укринформ" сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"О ракетах с территории Беларуси – вероятно, это был электронный пуск или имитация пуска, поскольку на территории этой страны размещены российские войска, силы и средства для разного рода провокаций, чтобы втянуть ее в войну против Украины", — отметил он.

Юсов объяснил, каким образом россияне могли прибегнуть к имитационному пуску ракет.

"Физически его могло и не быть, но все могло быть обустроено так, будто пуски происходили с территории Беларуси. Информация проверяется", — добавил представитель ГУР.

Напомним, 5 августа Воздушные силы сообщили, что вражеские ракеты залетают с территории Белоруссии. Какие именно – не уточнялось. Взрывы раздавались в Хмельницкой, Житомирской, Запорожской и Киевской областях.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что ракеты РФ били по "Мотор Сечи" в Запорожье и по Хмельницкой области. Часть ракет сбила ПВО.

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