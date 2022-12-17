Ракетный удар по Украине: в ДТЭК показали, как выглядят поврежденные энергообъекты (видео)

В пятницу, 16 декабря, Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами, при этом повредив критическую инфраструктуру энергосистемы. В результате атаки во многих городах Украины отсутствовало электроснабжение и вода.

В компании ДТЭК опубликовали видео, показав поврежденный объект энергетики, подвергшийся ракетной атаке.

"Сейчас с оборудованием работают наши энергетики, пытаясь его отремонтировать, где это возможно. Именно этот объект частично восстанавливается после серии ракетных атак. Однако полностью сможет заработать только после войны", — говорится в сообщении.

Массированная ракетная атака по энергосистеме Украины 16 декабря

В пятницу утром, 16 декабря, Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Российские захватчики выпустили по Украине 76 ракет.

По данным Минэнерго, россияне повредили ориентировочно девять объектов генерации. Кроме того, были ограничены мощности атомных станций.

По состоянию на 17 декабря дефицит электроэнергии в системе все еще значительный. Всем облэнерго доказаны лимиты потребления.

В Киевской области продолжаются восстановительные работы, около 50% региона остаются без света.

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