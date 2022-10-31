Ракетный удар по Украине: в каких регионах будут отключать электроэнергию

В Минэнергетики предупредили, что в некоторых регионах придется выключать свет.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ракетный удар с утра привел к частичному обесточению по Украине.

Об этом он написал в Facebook.

"Ракетные обстрелы подверглись электрическим подстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации", — написал он.

По его данным, в результате массированной атаки произошло частичное обесточивание и экстренно введены графики отключения потребителей в г. Киеве, г. Черкассах, г. Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Полтавской областях.

Министр попросил всех украинцев в населенных пунктах, не пострадавших от обстрелов, максимально снизить потребление электроэнергии.

Напомним, сегодня, 31 октября, Россия нанесла массированные ракетные удары по территории Украины. Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Запорожье Черкасской, Винницкой, Полтавской областях.

Взрывы в Киеве и области

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что российские войска в очередной раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры. В результате часть города осталась без электричества, а в некоторых районах нет водоснабжения.

По его словам, Россия повредила объекту, который снабжал электричеством около 350 тысяч квартир Киева. В настоящее время энергетики работают над ликвидацией последствий.

Атака ВС РФ на Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что утром в городе было зафиксировано два удара по объектам энергетической инфраструктуры.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что предварительно удары производились ракетами комплекса С-300, которые запустили из Белгорода. Повреждены объекты критической инфраструктуры, потому в областном центре возможны перебои со светом.

Удары по Запорожью

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что утром по Запорожью Россия нанесла ракетные удары, предварительно с помощью самолетов. Атаки пришлись на объекты энергетической инфраструктуры, так что в городе могут быть проблемы с электричеством. В результате обстрелов пострадавших нет, но Старух не исключает вероятности новой волны ударов.

Взрывы в Полтавской области

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что в регионе была зафиксирована работа ПВО. Однако на Полтавщине будут экстренные отключения электричества из-за массированных ударов по украинским объектам энергетики.

Накануне в "Укрэнерго" рассказали, что Россия точно целит по украинским объектам энергетической инфраструктуры. Как только рабочие собирают все необходимое для ремонта объектов инфраструктуры, Россия наносит еще один удар, а пожары могут занять несколько часов.

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