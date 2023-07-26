Ракетный удар по Украине: в воздушных силах ВСУ назвали регионы, которые в опасности

В Воздушных силах ВСУ по состоянию на 18.15 26 июля предупредили о большой угрозе ракетных ударов по Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях.

Об этом говорится в сообщении ВС ВСУ.

Сначала украинские военные предупредили жителей Харькова о ракете в регионе, затем она изменила направление в сторону Днепра.

"Возможное направление – Кременчуг, Кропивницкий! Не игнорируйте тревогу!", — подчеркнули в ВСУ.

Напомним, российская террористическая армия в среду, 26 июля, осуществила пуск ракет со стратегических бомбардировщиков.

На данный момент воздушную тревогу объявили в Киеве, южных, восточных и центральных регионах. Пока воздушную тревогу не объявили только на западе Украины.

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