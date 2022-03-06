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Ракетный удар по Виннице: в Молдове заявили, что не запускали их из Приднестровья

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Ракетный удар по Виннице: в Молдове заявили, что не запускали их из Приднестровья

обстрел винницы

Государство уверяет, что информация о ракетной атаке из ее оккупированной части ошибочна.

В Минобороны Молдовы уверяют – ракеты, попавшие в гражданский аэропорт в Виннице, были запущены не из оккупированного россиянами Приднестровья, а из акватории Черного моря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Молдовы.

"Министерство обороны Республики Молдова отрицает запуск ракет (попавших по – ред.) аэропорту Винницы с приднестровской территории на территорию Украины", – говорится в заявлении.

Эту информацию подтверждают также источники издания в руководстве Молдовы, изучавшие информацию по этому поводу.

"Никакого типа крылатых ракет на территории Приднестровья никогда не было. В Приднестровье есть только установки залпового огня "Град" с дальностью стрельбы 20 км", – рассказал один из собеседников.

Представители Молдовы уверены, что запуск ракет был произведен с российских кораблей в Черном море. Объясняют, что это соответствует дальности, в частности российских ракет "Искандер". Однако трасса запуска ракет по Виннице действительно пролегала над Приднестровьем – территорией Молдовы, которая с 1992 года находится под российской оккупацией.

Восемь вражеских ракет разрушили винницкий аэропорт

Восемь вражеских ракет разрушили винницкий аэропорт

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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