Ракетный удар по Виннице: в Молдове заявили, что не запускали их из Приднестровья

Ракетный удар по Виннице: в Молдове заявили, что не запускали их из Приднестровья

Государство уверяет, что информация о ракетной атаке из ее оккупированной части ошибочна.

В Минобороны Молдовы уверяют – ракеты, попавшие в гражданский аэропорт в Виннице, были запущены не из оккупированного россиянами Приднестровья, а из акватории Черного моря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Молдовы.

"Министерство обороны Республики Молдова отрицает запуск ракет (попавших по – ред.) аэропорту Винницы с приднестровской территории на территорию Украины", – говорится в заявлении.

Эту информацию подтверждают также источники издания в руководстве Молдовы, изучавшие информацию по этому поводу.

"Никакого типа крылатых ракет на территории Приднестровья никогда не было. В Приднестровье есть только установки залпового огня "Град" с дальностью стрельбы 20 км", – рассказал один из собеседников.

Представители Молдовы уверены, что запуск ракет был произведен с российских кораблей в Черном море. Объясняют, что это соответствует дальности, в частности российских ракет "Искандер". Однако трасса запуска ракет по Виннице действительно пролегала над Приднестровьем – территорией Молдовы, которая с 1992 года находится под российской оккупацией.