Ракетный удар по вокзалу Краматорска: расследователи подтвердили, что за атакой стоит армия РФ

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) совместно с исследовательской группой SITU опубликовали отчет, в котором подтвердили, что за апрельской атакой на вокзал в Краматорске, во время которой погиб 61 человек и сотни пострадали, стоит российская армия.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала руководитель департамента кризисов и конфликтов HRW Айда Сойер.

Она отметила, что 10-месячное расследование включало тщательный анализ вещественных доказательств на месте происшествия, интервью с жертвами, выжившими, членами семей погибших, группами быстрого реагирования и другими, а также анализом видео и спутниковых изображений.

Россия после удара утверждала, что больше не использует тактический ракетный комплекс "Точку-У" и обвиняла Украину в атаке. Однако расследователи смогли установить, что у россиян был соответствующий комплекс поблизости – на Харьковщине, и вокзал был в его прямой зоне поражения.

По ее словам, баллистическая ракета взорвалась в воздухе, примерно на высоте 2 километров над землей, над железнодорожным вокзалом, и выпустила 50 суббоеприпасов или бомб, и все они затем разлетелись на почти 16 000 маленьких металлических осколков, накрывших большую территорию вокруг вокзала, упали на путя.

Ракетный комплекс россиян тогда был расположен в селе Кунье близ Изюма, северо-западнее Краматорска.

"Мы смогли поехать в село, когда украинские силы вернули контроль над территорией и на земле нашли остатки ракетной системы "Точка-У". Мы разговаривали с жителями, которые рассказали о регулярных пусках, применение этого ракетного комплекса приблизительно во время обстрела вокзала. А потом мы также просмотрели спутниковые снимки, сделанные приблизительно во время атаки, и они также четко показали, что в селе размещались контейнеры для ракет "Точки". Это возможное место запуска, но нужно дальнейшее расследование, чтобы окончательно определить, именно оттуда совершили пуск", — рассказала Айда Сойер.

Она также отметила, что расследователи не нашли никаких признаков того, что украинские военные базировались на железнодорожной станции в Краматорске, российские войска, совершившие эту атаку, должны были знать, что там было много гражданских лиц, и именно гражданские стали мишенью.

Ракетный удар по вокзалу в Краматорске.

8 апреля Россия ударила по железнодорожному вокзалу в Краматорске, когда там находилось очень много людей, ожидая эвакуационных поездов. В результате ракетного удара РФ по железнодорожному вокзалу погиб 61 человек, среди них – немало детей.

Россияне ударили по вокзалу управляемой ракетой "Точка-У". Как впоследствии установила Служба безопасности Украины, она была выпущена с территории Донецкой области, которая еще с 2014 года временно находится под контролем России.

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