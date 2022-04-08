Ракетный удар по вокзалу Краматорска: в городе начинается экстренная эвакуация населения автотранспортом

Эвакуируют также всех жителей Донецкой области, которые смогут добраться до города.

В Краматорске, после ракетной атаки оккупантов на железнодорожный вокзал, начинается экстренная эвакуация автотранспортом.

Об этом заявил мэр города Александр Гончаренко, пишет "УНИАН".

"Сегодня начинаем экстренную эвакуацию людей всем коммунальным транспортом, всем частным транспортом, ищем водителей. Где-то 30-40 водителей понадобится по состоянию на сегодняшний день", — сообщил он.

Стоит отметить, что российские оккупанты 8 апреля нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ожидавших эвакуации. По предварительным данным, по меньшей мере 39 человек погибли, среди них четверо — дети, более 100 ранены.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 44-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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