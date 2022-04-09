Ракетный удар по вокзалу в Краматорске нанесли россияне — Пентагон.

Удар был нанесен "Точкой-У".
Пентагон подтвердил, что ракетный удар с "Точки У" по вокзалу в Краматорске совершила армия Российской Федерации.
Об этом сообщил чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов 8 апреля, пишет Радио Свобода.
"Мы не купились на возражение россиян о том, что не они не несут ответственности. Сначала они заявили об успешном ударе, но затем отрицали это, когда поступило сообщение о последствиях", — отмечают в американском Минобороны.
В ведомстве отмечают, что оккупанты страны-агрессора России собираются привлечь 18-ю мотострелковую дивизию вооруженных сил, состоящую из трех мотопехотных полков, а также бронетанкового полка, для наступления на Краматорск.
"По нашей оценке ожидается, что они будут применены там, где атаковали железнодорожный вокзал ). Мы видим перемещение подразделений и применение силы в этой зоне", — сообщил чиновник.
Как сообщалось, 8 апреля 2022 вооруженные силы России выпустили две крылатые ракеты по вокзалу в Краматорске Донецкой области. По предварительным данным, по меньшей мере 50 человек погибли.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Краматорске. По его словам, это "зло, у которого нет предела".
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